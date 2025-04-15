В ЗакСе открыли выставку олимпийских медалей петербургских спортсменов

Торжественная церемония открытия выставки олимпийских медалей, завоеванных ленинградскими и петербургскими спортсменами в составе сборных Советского Союза и России, состоялась в Заксобрании Петербурга, сообщили в пресс-службе парламента 15 апреля. В открытии приняли участие председатель ЗакСа Александр Бельский вместе с депутатами петербургского парламента, а также олимпийские чемпионы из Петербурга.

"Эта выставка – дань уважения людям, которые принесли славу нашей стране. Ведь эти награды – гордость всех соотечественников. <…> Конечно, сегодня мы находимся в непростой ситуации: политика вмешалась в спорт. Но я уверен, что в достаточно скором времени наша сборная вернётся на Олимпиаду под своим флагом и со своим гимном, – заявил Бельский во время церемонии.

Инициатором выставки стала депутат ЗакСа, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова. Ее награды также представлены к экспозиции. В свою очередь трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина отметила, что всего в Петербурге проживают 50 обладателей 120 олимпийских медалей.

Всего в экспозиции представлена 21 медаль. Помимо наград Егоровой и Казанкиной, на выставке можно увидеть медали советских велогонщиков Александра Краснова и Владимира Семенеца, биатлониста Дмитрия Васильева и других ленинградских и петербургских спортсменов. Среди экспонатов также представлено фото бывшего депутата ЗакСа, фигуриста и Олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.

Отметим, что Александр Бельский передал для экспонирования коллективную медаль, полученную сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга