Муниципалов пригласили в БКЗ по случаю Дня МСУ

Сегодня, 15 апреля, в БКЗ "Октябрьский" состоялся концерт, приуроченный к Дню местного самоуправления, гостями которого стали сами муниципалы. Перед ними выступали певцы Денис Клявер, Елена Максимова и актриса Карина Чепрунова, а также казачий ансамбль "Атаман". Еще с приветственным словом к собравшимся обратился спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Губернатор Петербурга Александр Беглов мероприятие посещать не стал - от лица правительства на встрече присутствовала вице-губернатор Наталья Чечина.

"Муниципальная власть – самая близкая к народу, корневая система органов управления Российской Федерации. Вы постоянно общаетесь с людьми, знаете их нужды и проблемы. А в Петербурге органы местного самоуправления представляют одну большую семью, сплоченную и основанную на взаимопомощи. Горожане знают, что могут обратиться к вам с любым вопросом, видят в вас тех, кто обязательно поможет. Желаю вам здоровья и счастья", - приводит слова Бельского пресс-служба городского парламента.

Некоторые главы муниципальных образований Петербурга получили из рук председателя благодарности от Заксобрания. Имена отличившихся муниципалов не назвали. Отметим, на прошлой неделе ЗакС принял решение об объявлении благодарности главе МО "Дачное" и МО № 65.

Константин Леньков / Кадр из видео Богдана Заставного