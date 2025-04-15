Четверо журналистов приговорены по делу об участии в экстремистском сообществе

Нагатинский районный суд Москвы огласил 15 апреля приговор четырем журналистам по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", Антонина Фаворская*, Артем Кригер**, Константин Габов*** и Сергей Карелин**** приговорены к 5,5 года колонии.

Как отмечается, прокурор запрашивал для подсудимых по 5 лет 11 месяцев лишения свободы. Максимальный срок по вмененной журналистам статье составляет шесть лет колонии.

Подсудимым вменялось сотрудничество с Фондом борьбы с коррупцией***** в виде проведения фото- и видеосъемки для организации. Фаворская* была арестована в марте 2024 года, в апреле арестовали Габова*** и Карелина****. Кригер** был арестован последним из четверых – в июне 2024 года.

*Росфинмониторинг включил Антонину Кравцову (Фаворскую) в реестр террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг включил Артема Кригера в реестр террористов и экстремистов

***Росфинмониторинг включил Константина Габова в реестр террористов и экстремистов

****Росфинмониторинг включил Сергея Карелина в реестр террористов и экстремистов

*****ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.