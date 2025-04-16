Управляющим компаниям рекомендовали снизить температуру в батареях

О завершении отопительного сезона в Петербурге пока еще говорить рано, однако управляющие компании должны снизить температуру теплоносителя, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Информация была опубликована в связи с наблюдаемым в городе потеплением.

"Отопительный период может завершиться в день, следующий за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше +8°С", — говорится в распространенном сообщении.

Решение об окончании отопсезона или о переходе к периодическому протапливанию будет принято по итогам мониторинга погоды с учетом температуры и прогноза. В комитете отметили, что за последние 46 лет решение о завершении отопсезона в апреле принималось только дважды: в 2002 и 2008 годах. В 2024 году в конце апреля также было тепло, однако в мае похолодало.

В случае, если дома оборудованы системой погодного регулирования, температура воды в трубах снижается в автоматическом режиме. В домах, где такой системы нет, управляющим компаниям следует самостоятельно снизить параметры теплоносителя во избежание перетопов.

Ранее в Ленинградской области сообщили о намерении завершить отопительный сезон уже на следующей неделе. По словам председателя комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, власти региона уже получили первые жалобы от граждан на перетопы. Окончательное решение о завершении сезона будут принимать районные администрации.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру