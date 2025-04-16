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Муниципал 16 апреля, 20:26

Депутат МО "Купчино" Александр Маликов решил продолжить службу на СВО

фото ЗакС политика Депутат МО "Купчино" Александр Маликов решил продолжить службу на СВО

Бывший руководитель петербургского отделения МГЕР, депутат МО "Купчино" Александр Маликов принял решение остаться в зоне специальной военной операции. О продлении контракта с Министерством обороны он сообщил в своем telegram-канале 16 апреля. Он отправился на СВО в октябре 2024 года. 

"За это время мы успешно выполнили десятки боевых задач, делая все, что было в наших силах, ради приближения победы. Однако, не все цели были достигнуты, впереди еще много работы. Поэтому было принято  решение о продлении контракта", - написал Маликов. 

В своем сообщении он поблагодарил друзей и коллег за поддержку. Маликов вместе с другими активистами "Молодой гвардии Единой России" отправился на СВО в качестве добровольца через месяц после муниципальных выборов в 2024 году. Маликов избирается в муниципальный совет "Купчино" с 2014 года. 

Константин Леньков / Фото Александр Маликов


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