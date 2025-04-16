Депутат МО "Купчино" Александр Маликов решил продолжить службу на СВО

Бывший руководитель петербургского отделения МГЕР, депутат МО "Купчино" Александр Маликов принял решение остаться в зоне специальной военной операции. О продлении контракта с Министерством обороны он сообщил в своем telegram-канале 16 апреля. Он отправился на СВО в октябре 2024 года.

"За это время мы успешно выполнили десятки боевых задач, делая все, что было в наших силах, ради приближения победы. Однако, не все цели были достигнуты, впереди еще много работы. Поэтому было принято решение о продлении контракта", - написал Маликов.

В своем сообщении он поблагодарил друзей и коллег за поддержку. Маликов вместе с другими активистами "Молодой гвардии Единой России" отправился на СВО в качестве добровольца через месяц после муниципальных выборов в 2024 году. Маликов избирается в муниципальный совет "Купчино" с 2014 года.

Константин Леньков / Фото Александр Маликов