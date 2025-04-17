Депутат Ененков призвал бизнес внимательней относиться к участникам СВО

Заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР и депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков решил исследовать Петроградский район на пригодность к передвижению на инвалидной коляске. В рамках своего эксперимента он в компании участника спецоперации, который передвигается на коляске, проследовал от станции метро "Горьковская" до отделения партии на улице Маркина. Судя по картам, расстояние между этими точками немногим больше километра.

По пути Ененков с товарищем пытались попасть в заведения общепита, аптеки, салоны связи и продуктовые магазины. Большинство из них не имели необходимых пандусов или перил. Видео о своей прогулке муниципал опубликовал в Telegram-канале.

- Сегодня мы с вами увидели, что бизнес не готов к работе с участниками СВО, которые ввиду полученных травм вынуждены передвигаться на колясках. Пройдя путь от метро "Горьковская" до штаба ЛДПР мы видим, что аптеки, продуктовые магазины, салоны связи, пункты выдачи и многие другие точки торговли, которые могут вести свой бизнес благодаря нашим защитникам, не готовы к оказанию услуг для маломобильных бойцов, находящихся на лечении, - сказал Ененков.

Ененков предлагает разработать свод правил для предпринимателей, которые они должны были бы соблюдать при открытии своих розничных точек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру