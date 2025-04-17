Председатель комтранса Енокаев встретился с мэром Мариуполя

Глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев провел встречу с главой Мариуполя Олегом Моргуном. Чиновники обсудили взаимодействие городов-побратимов в транспортной отрасли. О поездке руководителя комтранса в Донецкую Народную Республику рассказали в Telegram-канале ведомства 17 апреля.

"Стороны обменялись опытом реализации транспортных проектов, особое внимание уделили вопросам повышения эффективности пассажирских перевозок, внедрению цифровых решений в управление транспортом, а также адаптации инфраструктуры к современным вызовам", - говорится в сообщении комтранса.

Делегация из Петербурга во время визита изучила деятельность местного МУП "Мариупольтранс", которое отвечает за работу общественного транспорта в Мариуполе. Сейчас петербургские специалисты из отрасли консультируют коллег из города-побратима по вопросам управления и реализации социально-экономических проектов.

Отметим, в середине апреля Моргун встречался с депутатами Законодательного собрания Александром Бельским, Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым во время гуманитарной поездки последних в зону проведения специальной военной операции.

Константин Леньков / Фото: Комитет по транспорту