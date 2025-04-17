Бастрыкин потребовал доклад из-за травмирования ребенка в школе в Пушкине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах травмирования ученика в пушкинской школе, сообщила пресс-служба ведомства 17 апреля. .

По информации Следкома, 16 апреля в одной из школ Пушкинского района ребенка ударили по голове. После инцидента родители школьника отвезли его в больницу для оказания медицинской помощи. В связи с этим сотрудники ГСУ СК России по Петербургу проводятся проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Свою проверку также организовала петербургская полиция. Информация об инциденте поступила в ведомство вечером 16 апреля. По данным полиции, в травмпункт обратился 13-летний ученик 6 класса одной из школ в Пушкине. У него была зафиксирована травма головы. По словам школьника, утром того же дня ему якобы мог разбить мобильный телефон об голову учитель.

В администрации Пушкинского района "Фонтанке.ру" сообщили, что по версии руководства школы, учитель сделал замечание шестикласснику из-за того, что тот пользовался гаджетом во время урока. После того, как ученик проигнорировал замечание, преподаватель забрал у него телефон. Директор учреждения настаивает на том, что школьнику вернули целое устройство после уроков.

Анастасия Луценко, фото: Следственный комитет РФ