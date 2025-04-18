Смольный начал собирать отзывы о прямых линиях с правительством

В администрации Петербурга спустя два года после запуска прямых линий с членами правительства города решили озаботиться получением обратной связи от зрителей. Впервые узнать мнение горожан об увиденном попробовали после трансляции с вице-губернатором Натальей Чечиной 17 апреля. Зрителей попросили пройти по специальному QR-коду с ссылкой на опрос. Организаторы утверждают, что ответы собирают анонимно.
Всего по ссылке открывается анкета с более чем десятью вопросами. Вот некоторые из них:
- Насколько Вам в целом понравился или не понравился прямой эфир?
- Вы посмотрели прямой эфир полностью от начала до конца или нет?
- Насколько прямой эфир оказался для Вас полезным или бесполезным?
- Насколько тема прямого эфира была для Вас интересной или не интересной?
- В течение прямого эфира прозвучали ответы на вопросы, которые волновали Вас лично или нет?
- В течение прямого эфира Вы услышали, узнали что-то новое для себя или нет?
- Оцените честность и искренность спикера прямого эфира от 0 до 10.
- В прямом эфире, который Вы посмотрели, был ведущий или нет?
- Как Вы считаете, что необходимо сделать, поменять в проведении прямых эфиров, чтобы они стали для Вас полезными\еще более полезными?
Также в конце опроса зрителей спрашивают о половой принадлежности, возрасте и регионе, в котором они проживают. Анкетирование проходит на ресурсе "Социологическая панель", реализуемомом при поддержке Центра управления регионом (ЦУР) и "Диалог Регионы".
Напомним, первую прямую линию губернатор Александр Беглов провел в 2021 году после того, как президент Владимир Путин поручил региональным властям общаться с жителями в таком формате. С течением времени роль героев трансляций в Петербурге перешла вице-губернаторам, которые по четвергам отвечают на отобранные вопросы по их профильным темам. Сам губернатор проводит такие эфиры обычно один раз за год.