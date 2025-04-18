Смольный начал собирать отзывы о прямых линиях с правительством

В администрации Петербурга спустя два года после запуска прямых линий с членами правительства города решили озаботиться получением обратной связи от зрителей. Впервые узнать мнение горожан об увиденном попробовали после трансляции с вице-губернатором Натальей Чечиной 17 апреля. Зрителей попросили пройти по специальному QR-коду с ссылкой на опрос. Организаторы утверждают, что ответы собирают анонимно.

Всего по ссылке открывается анкета с более чем десятью вопросами. Вот некоторые из них:

Насколько Вам в целом понравился или не понравился прямой эфир?

Вы посмотрели прямой эфир полностью от начала до конца или нет?

Насколько прямой эфир оказался для Вас полезным или бесполезным?

Насколько тема прямого эфира была для Вас интересной или не интересной?

В течение прямого эфира прозвучали ответы на вопросы, которые волновали Вас лично или нет?

В течение прямого эфира Вы услышали, узнали что-то новое для себя или нет?

Оцените честность и искренность спикера прямого эфира от 0 до 10.

В прямом эфире, который Вы посмотрели, был ведущий или нет?

Как Вы считаете, что необходимо сделать, поменять в проведении прямых эфиров, чтобы они стали для Вас полезными\еще более полезными?

Также в конце опроса зрителей спрашивают о половой принадлежности, возрасте и регионе, в котором они проживают. Анкетирование проходит на ресурсе "Социологическая панель", реализуемомом при поддержке Центра управления регионом (ЦУР) и "Диалог Регионы".

Напомним, первую прямую линию губернатор Александр Беглов провел в 2021 году после того, как президент Владимир Путин поручил региональным властям общаться с жителями в таком формате. С течением времени роль героев трансляций в Петербурге перешла вице-губернаторам, которые по четвергам отвечают на отобранные вопросы по их профильным темам. Сам губернатор проводит такие эфиры обычно один раз за год.

Константин Леньков / Кадр из трансляции