Глава МО "Северный" снялся в клипе про субботник

В МО "Северный" решили творчески подойти к приглашению петербуржцев на общегородской субботник. Глава округа Юрий Куликов опубликовал клип с пародией на песню "Сигма бой". Как такого сюжета в ролике нет: Куликов и местная молодежь работают с граблями на территории ЗНОП. В одном из кадров Куликов размахивает воздуходувкой под припев:

"Каждый сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой,

И каждая девчонка на субботник всей семьей

Возраст там любой, пожилой, молодой

Чтобы самым чистым был любимый их район".

В конце ролика помощник главы Глеб Яковишин зажигает фаер синего цвета, а его начальник "тушит" его из огнетушителя. После этого Куликов заявляет, что "нам в Северном нужно быть поскромнее". Затем глава муниципалитета говорит, что субботник - повод объединиться, и предлагает коллегам из Кронштадтского района тоже показать "невероятный креатив" и "яркие идеи".

"Этот видеоролик – результат огромной совместной работы! Нам помогали представители правоохранительных органов, активная молодёжь и жители старшего поколения. Идея проекта созревала полтора месяца назад, и благодаря Глебу Яковишину реализовалась", - написал Куликов в своих соцсетях.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что свой ролик в преддверии общегородского субботника записали муниципалы из МО "Академическое".

Константин Леньков / Кадр из видео Юрия Куликова