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Новости 16:45

Четырбок внес в парламент свой тысячный законопроект

фото ЗакС политика Четырбок внес в парламент свой тысячный законопроект

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Денис Четырбок сегодня внес свой юбилейный, тысячный законопроект. Своим достижением парламентарий поделился в социальных сетях. Очередная инициатива Четырбока связана с финансовой поддержкой социальной рекламы о прохождении диспансеризации.

"Овечкин — 897, Роналду — 933, Четырбок — 1000. Внёс в Законодательное Собрание свой "юбилейный" законопроект. <...> Из внесенных 1000 проектов приняты уже 59%. Работа над остальными продолжается", - написал парламентарий.

Депутат добавил, что обратил внимание на низкую информированность горожан о существующих мерах социальной поддержки, например, о льготах на налоговые послабления и путевках в оздоровительные лагеря. Четырбок пообещал проработать и этот вопрос.

Впервые Четырбок избирался в городской парламент в 2016 году. В шестом созыве депутатов он возглавлял комитет по законодательству, один из самых значимых органов городского парламента. В седьмом созыве он возглавил бюджетно-финансовый комитет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




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