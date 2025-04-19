Депутат Боярский пообещал отметить курьера, спасшего блокадника от мошенников

Председатель думского комитета по информационной политике и связи Сергей Боярский отреагировал на новость о петербургском курьере, который помог 86-летнему блокаднику защитить деньги от мошенников. Пенсионер рисковал потерять порядка 1 млн рублей. Депутат в своем Telegram-канале пообещал поощрить работника доставки.

"Город должен знать имена своих героев! Обязательно найдём и отметим этого неравнодушного человека", - написал Боярский.

Блокадника пыталась обмануть неизвестная, которая по телефону притворилась его дочерью. Деньги ей якобы потребовались из-за того, что она стала виновницей ДТП и средства должны были пойти на лечение пострадавшего. За крупной суммой к пенсионеру отправили курьера, который заподозрил мошенническую схему и обратился в полицию. Полиция возбудила дело о мошенничестве, сообщила "Фонтанка".

Накануне Боярский вручил благодарность от комитета курьеру из Ленинградской области, который также невольно был вовлечен в планы мошенников. Он забрал заказ от пожилой женщины. Из-за подозрительной посылки он обратился к правоохранительным органам - в пакете было более 300 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру