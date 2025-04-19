Звание "Инвестор года" начнут присуждать за лучший спортивный объект

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о расширении списка номинаций, по которым может быть присвоен почетный знак "Инвестор года. Теперь претендовать на награду могут авторы лучшего инвестиционного проекта в сфере спорта, сообщили в пресс-службе Смольного 19 апреля. Также губернатор уточнил наименование номинаций "За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере информационных технологий, образования и науки" и "За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности или промышленной инфраструктуры".

"Изменения в постановление были внесены с учетом роста инвестиционной активности в этих сферах, текущих тенденций развития инвестирования и стабильной социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге", - уточнили в пресс-службе Смольного.

Награда "Инвестор года" была учреждена в 2021 году. Изначально в ней было семь номинаций: в сфере сохранения объектов культурного наследия, в сфере развития территорий, в сфере транспортной инфраструктуры, в сфере потребительского рынка, в сфере промышленности, в сфере культуры и туризма; в сфере информационных технологий и науки. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, 2024 год стал рекордным по количеству инвестиций — они составили 1,529 трлн рублей.

Константин Леньков / Фото Смольный