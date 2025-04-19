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Новости 16:59

Путин объявил пасхальное перемирие

фото ЗакС политика Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Он приказал остановить все боевые действия с 18:00 часов 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля, сообщили в Кремле. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым во время доклада последнего о ситуации на линии боевого соприкосновения.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - цитирует слова президента Кремль 19 апреля. 

Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению всевозможных провокаций и любых других агрессивных действий со стороны украинских военных. В беседе с Герасимовым он подчеркнул, что украинская сторона уже нарушала некоторые договоренности, в частности, об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 

Константин Леньков / Кадр из видео Кремля


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