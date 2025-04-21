Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи со смертью папы римского Франциска. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля 21 апреля.

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём", - говорится в тексте телеграммы.

Президент также отметил, что папа римский Франциск имел большой международный авторитет "как верный служитель христианского учения", а также как мудрый религиозный и государственный деятель. По словам Путина, Франциск был защитником ценностей гуманизма и справедливости.

В тексте телеграммы президент также подчеркнул вклад почившего в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также между Россией и Ватиканом.

В конце Путин выразил слова поддержки как камерленго Кевину Фареллу, так и всему католическому духовенству.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет утром 21 апреля в Ватикане. В начале года он заболел бронхитом, а в середине феврале его положили в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Медучреждение папа покинул только в марте.

Франциск был избран папой в марте 2013 года после добровольной отставки Бенедикта XVI. Он стал первым в истории папой римский из Нового Света, а также первым папой-иезуитом.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля