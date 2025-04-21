БФК поддержал об увеличении выплат студенческим семьям в Петербурге

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания единогласно поддержали 21 апреля инициативу о пятикратном увеличении выплат студенческим семьям. Поправки в текст действующего Социального кодекса внес на рассмотрение депутатов губернатор Александр Беглов, документ презентовала на заседании БФК сотрудница комитета по социальной политике Ирина Шереметева.

Инициативой предусмотрено увеличение ежемесячной выплаты студенческим семьям до уровня 18 749 рублей, то есть до размера прожиточного минимума на ребенка в 2025 году. Сейчас ее величина составляет 3 457 рублей.

Также проект корректирует определение студенческой семьи, прописанное в Социальном кодексе. Сейчас под ней понимается семья с несовершеннолетним ребенком или детьми, в которой родители впервые получают среднее профессиональное или высшее образование на дневной форме обучения. Инициатива выводит из определения студентов, обучающихся на магистратуре, оставляя только учащихся по программам бакалавриата и специалитета.

Предлагаемое повышение показалось недостаточным депутату Алексею Цивилеву, о чем он заявил в ходе заседания. "Любая дотация идет на что-то. Мы поддерживаем студенческие семьи. У нас в прошлом году был Год семьи и сейчас мы говорим про рождаемость. Чтобы снять в квартиру в Петербурге, чтобы повысить рождаемость в студенческой семье, это минимум, если это Мурино, 35-40 тысяч [рублей]. Соответственно, мы даже на квартиру, получается, не дадим", — поделился соображениями парламентарий.

Шереметева в ответ выразила мнение, что это "неплохая поддержка" для студенческих семей, и напомнила о том, что величина прожиточного минимума меняется ежегодно. Поэтому размер выплат будет увеличиваться, следовало из ее слов.

Депутат Александр Ржаненков, в свою очередь, обратил внимание на то, что учащиеся по программам магистратуры выводятся проектом из списка получателей выплат. Он высказал предложение о том, чтобы включить магистрантов "например, со следующего года в рамках возможностей бюджета". Попутно он поинтересовался, сколько в Петербурге насчитывается семей бакалавров и магистрантов с детьми. Шереметева ответила, что по итогам 2023 года в городе было 102 таких семьи, по итогам 2024 года — 96 семей, а по состоянию на начало нынешнего апреля в городе имелось 54 такие семьи.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания