Комтранс показал ЗакСу концепцию развития водного транспорта

На заседании комиссии Законодательного собрания по развитию транспортной инфраструктуры 21 апреля состоялась презентация концепции развития водного транспорта Петербурга до 2030 года, подготовленной комитетом по транспорту, сообщили в ведомстве. С докладом перед депутатами выступил зампредседателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Основные тезисы концепции на предстоящие пять лет: единый облик причалов, перевод пассажирского флота на экологичные виды топлива, повышение безопасности, единая система продажи билетов, популяризация экскурсионных маршрутов для туристов. В ходе встречи обсудили также законодательные инициативы в этой сфере. В частности, по организации фото- и видеофиксации нарушений на территории акваторий. Также чиновники и депутаты договорились обсудить возможность усовершенствовать законодательство в сфере заправочной инфраструктуры. Сейчас подобное оборудование устарело и не отвечает нынешним запросам туристической отрасли.

Как отметил председатель парламентской комиссии депутат Алексей Цивилев в своих социальных сетях, сейчас в Северной столице насчитывается "несколько тысяч" прогулочных судов, однако их значительная часть работает в серой зоне. При этом лицензию на перевозку пассажиров имеют около 600 судов. По информации Цивилева, в 2024 году водным транспортом воспользовались более 5,7 млн человек.

Напомним, сезон навигации в Петербурге стартовал 10 апреля. Он продлится до конца ноября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру