Губернатор поручил создать комиссию по трудоустройству участников СВО

В Петербурге следует организовать рабочую группу или межведомственную комиссию для трудоустройства участников специальной военной операции после их возвращения домой, заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства города 22 апреля. О необходимости работы в указанном направлении градоначальник сказал, обращаясь к вице-губернатору Владимиру Княгинину.

— Вы представляете, сколько вернется воинов? Это не шесть тысяч и не 10 тысяч. <...> Это и не 20 тысяч. Это большое количество людей, которые вернутся. <...> И мы должны быть к этому готовы. Поэтому создайте или рабочую группу, либо комиссию соответствующую межведомственную, скажем так, которая постоянно бы рассматривала [указанный вопрос], — поручил Беглов.

Глава города отметил наличие дефицита кадров в Петербурге и выразил мнение, что с помощью участников СВО можно было бы закрыть имеющиеся вакансии. При этом он отметил, что ожидать единовременного возвращения бойцов не следует, однако они "начнут каким-то образом возвращаться".

На заседании Беглов заявил о том, что городские комитеты должны провести "инвентаризацию" рабочих мест с тем, чтобы представить вакантные места для участников СВО. Также проведение "инвентаризации" предстоит сотрудникам районных администраций, им предстоит подсчитать количество бойцов и возможных вакансий на территориях районов.

В числе направлений для трудовой деятельности участников СВО губернатор назвал работу в школах и военкоматах. Попутно он призвал предусмотреть программы повышения квалификации или же приобретения новой профессии для них.

— У нас должен быть некий такой стандарт. У тебя есть высшее образование, мы тебе предлагаем такую-то работу. У тебя есть средне-специальное образование, мы предлагаем тебе такую-то работу в таких-то отраслях. У тебя нет образования, ты работал тем-то, мы тебе предлагаем пройти переподготовку и работать на том или ином предприятии, — поделился ожиданиями он.

В свою очередь Княгинин отметил, что в Петербурге ведется реестр рабочих мест, сохраненных за ушедшими на СВО горожанами. Сейчас в перечне насчитывается 7,8 тысячи позиций. В реестре вакансий, предоставляемых городским хозяйством, насчитывается шесть тысяч мест, кроме того, правительство города приняло решение о продлении контрактов с работниками городских предприятий, ушедшими на СВО. Также вице-губернатор заявил о том, что в городе сформирован набор профессий и курсов для переподготовки военнослужащих.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру