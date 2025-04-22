Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Церетели

Глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели, который скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Обращение с соболезнованиями родным и близким художника опубликовано пресс-службой Смольного.

"Зураб Константинович Церетели на протяжении многих десятилетий определял художественную жизнь нашей страны и был настоящим послом российской культуры за рубежом. Созданные им монументальные произведения всегда находились в центре общественного внимания. <...> Смелый и талантливый художник, яркий общественный деятель – таким он войдет в нашу историю", - говорится в обращении.

В Петербурге есть две скульптуры авторства Церетели: памятник Петру Первому на Прибалтийской площади и памятник Шота Руставели на пересечении проспекта Руставели и проспекта Просвещения.

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на помощника скульптора Сергей Шагулашвили. Прощание с художником пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя. Он будет похоронен в Грузии.

Константин Леньков / Фото mos.ru