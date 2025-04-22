МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Московском районе

Пожар в складском здании на территории Московского района локализован, сообщили вечером 22 апреля в ГУ МЧС по Петербургу. Информации о пострадавших в ходе инцидента нет.

Огонь распространился по всему зданию склада площадью 15х50 метров, расположенному в Дизельном проезде, 23 корп. 3. Информация о пожаре поступила в 16:38, вскоре после этого пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 18:07 пожар был локализован.

"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 29 человек личного состава", — отметили в Telegram-канале управления.

В связи с происшествием в Московский район выезжали сотрудники Роспотребнадзора для забора проб атмосферного воздуха, сообщили в региональном управлении службы. Пробы были направлены в лабораторию для проведения исследований.

Андрей Казарлыга, фото: МЧС Санкт-Петербурга / Telegram