Беглов возложил цветы к памятнику Ленину у Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов в день 155-летия со дня рождения Владимира Ленина почтил память политического деятеля и возложил цветы к памятнику возле здания Смольного, в котором располагается городское правительство. Видео об этом глава Северной столицы опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Возложил цветы к его памятнику у Смольного", - написал губернатор 22 апреля.

Беглов рассказал, что памяти Ленина отведена значительная часть Смольного. В здании сохранился рабочий кабинет и комната, в которой Ленин жил с супругой с ноября 1917 года по марта 1918 года.

Также в этот день фотографией у памятника поделилась лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Ирина Иванова, которая летом 2024 года вышла из партии. В городском отделении компартии сегодня планировали возложить цветы к памятнику государственного деятеля у Финляндского вокзала.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру