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Новости 19:27

Беглов возложил цветы к памятнику Ленину у Смольного

фото ЗакС политика Беглов возложил цветы к памятнику Ленину у Смольного

 

Губернатор Петербурга Александр Беглов в день 155-летия со дня рождения Владимира Ленина почтил память политического деятеля и возложил цветы к памятнику возле здания Смольного, в котором располагается городское правительство. Видео об этом глава Северной столицы опубликовал в своем Telegram-канале. 

"Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Возложил цветы к его памятнику у Смольного", - написал губернатор 22 апреля. 

Беглов рассказал, что памяти Ленина отведена значительная часть Смольного. В здании сохранился рабочий кабинет и комната, в которой Ленин жил с супругой с ноября 1917 года по марта 1918 года. 

Также в этот день фотографией у памятника поделилась лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Ирина Иванова, которая летом 2024 года вышла из партии. В городском отделении компартии сегодня планировали возложить цветы к памятнику государственного деятеля у Финляндского вокзала. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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