Кадры: Заседание ЗакСа 23 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 23 апреля депутаты заслушали доклад руководителя Контрольно-счетной палаты Константин Желудкова, а также в закрытой части заседания определились, сколько почетных граждан парламент сможет выбрать в 2025 году. Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова

Депутаты Вера Сергеева и Павел Крупник вместе с председателем Заксобрания Александром Бельским

Депутат Ольга Штанникова

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Владимир Носов

Депутаты Елена Рахова и Дмитрий Дмитриев

Депутат Валерий Гарнец

Депутаты Валерий Гарнец и Андрей Рябоконь

Профессор кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Владимир Норенко, которому председатель парламента Александр Бельский вручил благодарность Заксобрания

Депутат Павел Крупник и президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников

Глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру