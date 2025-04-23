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Кадры: Заседание ЗакСа 23 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 23 апреля депутаты заслушали доклад руководителя Контрольно-счетной палаты Константин Желудкова, а также в закрытой части заседания определились, сколько почетных граждан парламент сможет выбрать в 2025 году. Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова

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Депутаты Вера Сергеева и Павел Крупник вместе с председателем Заксобрания Александром Бельским

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Депутат Ольга Штанникова

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Владимир Носов

IMG_9705.JPG (327 KB)

Депутаты Елена Рахова и Дмитрий Дмитриев

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Депутат Валерий Гарнец

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Депутаты Валерий Гарнец и Андрей Рябоконь

IMG_9745.JPG (305 KB)Профессор кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Владимир Норенко, которому председатель парламента Александр Бельский вручил благодарность Заксобрания

IMG_9759.JPG (335 KB)

Депутат Павел Крупник и президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников

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Глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гарнец Валерий Николаевич 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Иванова Ирина Владимировна 
Крупник Павел Анатольевич 
Малькевич Александр Александрович 
Носов Владимир Николаевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Шишкина Марина Анатольевна
Штанникова Ольга Олеговна 




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