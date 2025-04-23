Кадры: Заседание ЗакСа 23 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру
На заседании Законодательного собрания Петербурга 23 апреля депутаты заслушали доклад руководителя Контрольно-счетной палаты Константин Желудкова, а также в закрытой части заседания определились, сколько почетных граждан парламент сможет выбрать в 2025 году. Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Марина Шишкина и Ирина Иванова
Депутаты Вера Сергеева и Павел Крупник вместе с председателем Заксобрания Александром Бельским
Депутат Ольга Штанникова
Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Владимир Носов
Депутаты Елена Рахова и Дмитрий Дмитриев
Депутат Валерий Гарнец
Депутаты Валерий Гарнец и Андрей Рябоконь
Профессор кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Владимир Норенко, которому председатель парламента Александр Бельский вручил благодарность Заксобрания
Депутат Павел Крупник и президент Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников
Глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков