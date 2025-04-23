Смольный предложил компенсировать ресторанам затраты на новое оборудование

Владельцы кафе и ресторанов смогут претендовать на новую меру поддержки от Смольного в виде компенсации затрат на технологическое переоснащение, сообщила пресс-служба городской администрации 23 апреля.

Подать заявку представители малого и среднего бизнеса в сфере гастрономической индустрии могут до 31 октября на сайте Городского акселератора Петербурга.

"Город возместит до 70% затрат на оборудование, которое будет закупаться у петербургских производителей и до 50%, если поставщиком станет торговый посредник", - поясняют в Смольном условия предоставления меры поддержки.

Предприниматели смогут рассчитывать на сумму порядка 1 млн рублей. Средства могут быть потрачены, например, на холодильники, посудомоечные машины, посуду, инвентарь и другое.

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, развитие сферы общепита вносит вклад в привлечение туристов в Северную столицу.

"Наш город посещают миллионы туристов. Одним из направлений, которое все большое привлекает гостей, стал гастрономический туризм. Наши рестораны продолжают традиции петербургской кухни, которые складывались столетиями", - цитирует пресс-служба слова градоначальника.

По данным Смольного, в Петербурге функционирует более 9,7 тысяч заведений общепита.

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