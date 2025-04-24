Беглов выразил соболезнования в связи со смертью директора музея "Смольный"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной директора историко-мемориального музея "Смольный" Николая Третьякова. Соответствующая публикация появилась на сайте Смольного 24 апреля.

"Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея "Смольный", заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, друзьям, коллегам", - говорится в публикации.

Губернатор напомнил, что за время своей карьеры Третьяков в разные годы возглавлял два ведущих музея-заповедника на территории Петербурга и Ленобласти – "Гатчину" и "Павловск". За время его руководства на их территории проводилась работа по восстановлению и сохранению памятников культурного наследия.

Как отметил Беглов, последние годы жизни Третьяков посвятил историко-мемориальному музею "Смольный", где он создал экспозицию, посвященную обороне блокадного Ленинграда, в подземном бункере здания. Губернатор назвал Третьякова "талантливым ученым" и подчеркнул, что тот пользовался большим уважением в музейном и научном сообществах, а также был удостоен высоких госнаград.

Николай Тртеьяков скончался в ночь на 24 апреля, сообщила его дочь Милена Третьякова в соцсетях. Ему было 79 лет. Третьяков окончил СПбГУ, являлся кандидатом исторических наук, преподавал в ЛЭТИ. Написал более 50 научных работ, посвященных русской культуре. Музей-заповедник "Гатчина" Третьяков возглавлял 15 лет – с 1982 по 1997 год. После этого еще 15 лет – с 1997 по 2012 год – он отдал руководству музея-заповедника "Павловск". В 2012 году, после увольнения с поста директора "Павловска", перешел в музей "Смольный", которым руководил вплоть до своей смерти.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного