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Новости 24 апреля, 21:12

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сотрудники правоохранительных органов 24 апреля задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского. В скором времени ему намерены предъявить обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили в Следственном комитете Ленинградской области. 

"Следствием установлено, что 23 апреля 2025 года у дома 22 по проспекту Карла Маркса в городе Кингисеппе Ленинградской области 19-летний подозреваемый нанес оперуполномоченному уголовного розыска, находящегося при исполнении служебных обязанностей, удар ножом в область шеи, после чего скрылся. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. 

В поисках подозреваемого участвовали сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы ФСБ и других ведомств. Его задержали в лесном массиве в Сланцевском районе. 

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своих социальных сетях, погибший - 24-летний Дмитрий Семеновых. Ведомство окажет его семье всю необходимую помощь.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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