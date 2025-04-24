В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сотрудники правоохранительных органов 24 апреля задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского. В скором времени ему намерены предъявить обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили в Следственном комитете Ленинградской области.

"Следствием установлено, что 23 апреля 2025 года у дома 22 по проспекту Карла Маркса в городе Кингисеппе Ленинградской области 19-летний подозреваемый нанес оперуполномоченному уголовного розыска, находящегося при исполнении служебных обязанностей, удар ножом в область шеи, после чего скрылся. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.

В поисках подозреваемого участвовали сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы ФСБ и других ведомств. Его задержали в лесном массиве в Сланцевском районе.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своих социальных сетях, погибший - 24-летний Дмитрий Семеновых. Ведомство окажет его семье всю необходимую помощь.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру