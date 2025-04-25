Полиция задержала жителя Подмосковья после дебоша в петербургском метро

Житель подмосковного города Пушкино задержан в Петербурге после появления в Telegram видеозаписи с нетрезвыми выходками в перегоне метро между станциями "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского-1", сообщили 25 апреля в ГУ МВД по региону. Задержанного назвали "лидером группы треш-блогеров", по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Видеозапись была обнаружена накануне сотрудниками полиции, поиском молодых людей занялись сотрудники центра "Э" и угрозыска Центрального района. В распространенном правоохранителями отрывке можно увидеть молодого человека, пьющего жидкость из бутылки для крепкого алкоголя. Судя по записи, местом действия оказалась кабина машиниста электропоезда.

Как отмечается в сообщении, молодые люди сами выложили видео в Telegram-канал. В целом, согласно сообщению полиции, участники записи "ведут себя вызывающе по отношению к окружающим, демонстративно употребляют алкоголь, пристают к другим пассажирам".

Предполагаемый герой распространенного отрывка был задержан в снимаемой им квартире на улице Белышева. Также полиция разыскивает двоих 15-летних жителей Петербурга, которых считает "активными участниками дебоша".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру