Беглов и глава совета директоров "Газпрома" открыли эко-заправку

На юге Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков 25 апреля в торжественной обстановке приняли участие в открытии автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщили в пресс-службе Смольного. Также в событии приняли участие вице-губернатор Сергей Кропачев и заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский и другие представители "Газпрома". Новая станция находится на внутреннем кольце КАД между развязкой с федеральной трассой М-10 "Россия" и съездом на скоростную магистраль М11 "Нева".

Предполагается, что на станции будут заправляться городские автобусы и такси, а также транзитный транспорт, следующий по маршруту "Петербург-Москва". Сейчас в Северной столице всего 22 таких станции, 15 из них созданы "Газпромом". Часть средств на строительство выделяет Смольный.

"Сейчас переводим [на газомоторное топливо] и коммунальную технику. Впереди у нас - переговоры по поводу перевода такси, потому что это - здоровье горожан, о котором мы должны заботиться. Переход на газ позволил нам в прошлом году сократить выбросы в атмосферу на 26 тысяч тонн. Это хороший результат совместной работы "Газпрома" и правительства Петербурга", - цитирует слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Еще в рамках встречи состоялся телемост с Липецкой и Сахалинской областям. В Липецке сегодня также запустили аналогичную станцию, а в Сахалине представили проект по организации мобильной доставки топлива до потребителей в отдаленные регионы.

Константин Леньков / Фото Смольный