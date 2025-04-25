Прокуратура начала проверку после падения женщины с ремонтируемого крыльца дома

Проверку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ организовала прокуратура Приморского района Петербурга по факту падения женщины с ремонтируемого крыльца дома № 37 на Серебристом бульваре, сообщила пресс-служба ведомства 25 апреля. После падения ее поместили в реанимацию.

Прокуратура намерена дать оценку обеспечению безопасности граждан при проведении ремонта. Как отмечается в публикации прокуратуры, на данный момент выход из парадной со стороны улицы огражден сигнальной лентой, а промежуточная дверь с внутренней стороны заблокирована.

Такую же информацию "Фонтанке.ру" привели в администрации Приморского района.

"В ходе обследования установлено, что выход из парадной № 2 со стороны улицы огражден сигнальной лентой, с внутренней стороны заблокирована промежуточная дверь и вывешено объявление о проводимых работах", — приводит слова представителей администрации издание.

По данным ЖСК № 1261, выход из парадной был огражден с 21 апреля в связи с проведением работ по ремонту входной группы.

Ранее стало известно, что в Елизаветинскую больницу вечером 24 апреля была доставлена 46-летняя жительница дома. По ее словам, она выходила из парадной и упала вниз лицом с крыльца, где проводился ремонт лестницы. Врачи диагностировали у нее сочетанную травму таза, конечностей и головы, включая закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение, переломы и ушибы. Женщину перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

При этом другие жители дома рассказали "Фонтанке.ру", что чуть не попали в ту же ситуацию. Издание приводит разговор с семейной парой, проживающей в той же парадной. По словам женщины, ее муж также чуть не выпал при попытке выйти на ремонтируемое крыльцо. Они подчеркнули, что дверь на крыльцо не была заблокирована.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал прокуратуры Петербурга