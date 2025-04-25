Минюст внес Васю Обломова* в реестр иноагентов

Музыкант Василий Гончаров*, более известный под псевдонимом Вася Обломов*, пополнил реестр иностранных агентов, информация об этом появилась 25 апреля на сайте Министерства юстиции. Также в список попали экологический активист Владимир Сливяк**, журналисты Никита Смагин*** и Константин Сусолкин**** (Константин Березин****), а также блогер Дмитрий Чернышев*****.

О Гончарове* в Минюсте сообщили, что тот распространял фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступал против СВО. В вину Сливяку** и Сусолкину**** поставили то же самое вкупе с распространением фейков о Вооруженных силах. То же самое, вместе с распространением материалов нежелательных организаций, вменили Чернышеву*****.

Про Смагина*** в ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о российских властях и взаимодействовал с иностранными организациями.

Также в Минюсте заявили, что Гончаров* и Смагин*** участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, Сливяк** — в их создании, а Сусолкин**** и Чернышев***** — в их распространении.

*Минюст внес Василия Гончарова (Васю Обломова) в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Владимира Сливяка в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Никиту Смагина в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Константина Сусолкина (Константина Березина) в реестр иностранных агентов

*****Минюст внес Дмитрия Чернышева в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру