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Новости 11:58

В Ленобласти депутат госпитализирован после взрыва

фото ЗакС политика В Ленобласти депутат госпитализирован после взрыва

Госпитализация потребовалась депутату Мгинского городского поселения Игорю Печуре после взрыва в его гараже, сообщил 26 апреля портал 47news. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

По информации издания, инцидент произошел накануне вечером в массиве "Петровская дача". В результате произошедшего у депутата были повреждены голова, лицо и кисти рук, а также зафиксированы ожоги глаз. Издание "Фонтанка" сообщило об ампутации ног и неполной ампутации пальцев одной руки и кисти другой руки.

Инцидент произошел в гараже на территории земельного участка. Как сообщается, члены семьи вышли из дома, услышав звук взрыва. Раненый попросил вызвать скорую, у гаража отсутствовала часть стены.

О пострадавшем пишут, что в свободное время он занимался вместе с сыном раскопками артефактов времен Великой Отечественной войны. Предположительно, причиной взрыва мог послужить боеприпас тех времен. По сообщению 47news, на месте происшествия были найдены детали мины.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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