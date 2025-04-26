Беглов и Бельский поучаствовали в субботнике на Пискаревском кладбище

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский приняли участие в уборке Пискаревского мемориального кладбища, сообщили 26 апреля в администрации главы города. Мероприятие состоялось в рамках общегородского Дня благоустройства.

"В рамках месячника благоустройства мы уделяем особое внимание памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. И, конечно, на первом месте — Пискаревское кладбище. Это священное место для каждого ленинградца-петербуржца", — передает пресс-служба слова Беглова.

Губернатор назвал "доброй традицией" проведение субботника. По его мнению, мероприятие стало настоящим городским праздником. Он также напомнил о том, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества, и связал с этим отдельное внимание к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, уделяемое в рамках месячника благоустройства.

В ходе субботника Беглов и Бельский возложили цветы к Вечному огню и монументу "Мать-Родина", а также осмотрели выставку детских рисунков на тему Победы.

В целом, по данным пресс-службы Смольного, на безымянном сквере за Пискаревским кладбищем было высажено 80 ив. Как сообщается, в ходе общения с участниками СВО Беглов высказал назвать зеленую зону в честь бойцов, отправившихся на специальную военную операцию. По его словам, в ближайшее время планируется объявить конкурс, чтобы выбрать название для площадки.

"Рядом находится мемориал в память защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. А здесь будет парк в честь героев, которые защищают наше Отечество сегодня, — участников специальной военной операции", — заявил Беглов.

Как отмечается, шестилетний сын участника СВО предложил назвать аллею высаженных ив Аллеей Героев.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного