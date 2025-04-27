Бельский поздравил коллег-депутатов с Днем российского парламентаризма

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 27 апреля обратился к петербуржцам и коллегам-депутатам по случаю Дня российского парламентаризма. Он отметил, что петербургский парламент, - один из признанных лидеров среди региональных законодательных органов России.

"Эта дата — напоминание об ответственной миссии каждого парламентария: укреплять правовые основы государства, защищать интересы общества, всецело служить людям. И я желаю всем законодателям достойно исполнять возложенные обязанности. Быть деятельными, открытыми, честными и вовлеченными", - написал Бельский в своих соцсетях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил горожан с Днем российского парламентаризма. Текст обращения опубликован на сайте администрации Петербурга.

Глава города отметил, что правительство Северной столицы в сотрудничестве с законодательным органами принимает участие в разработке значимых инициатив, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Памятная дата была закреплена в законодательстве в 2012 году. 27 апреля 1906 года состоялось первое заседание Государственной думы Российской Империи, первого демократического института в стране. Это произошло в Петербурге в Таврическом дворце.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру