На общегородской субботник вышли 176 тысяч петербуржцев

В мероприятиях в рамках общегородского субботника в Петербурге 26 апреля приняли участие 176 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Смольного. Среди них оказались работники ЖКХ, студенты, школьники, чиновники и представители местного самуправления. В этот день было высажено 1,2 тысячи деревьев, почти 4,2 тысячи кустарников и 5 тысяч цветов. Всего было очищено порядка 25 млн кв.м территорий.

"Сегодня петербуржцы вновь показали пример единства, ответственности и заботы о родном городе. Более 176 тысяч человек – люди разных возрастов и профессий – вышли на улицы, чтобы сделать Санкт‑Петербург чище, уютнее и красивее. Это не просто цифры – это живое свидетельство того, как много среди нас тех, кто готов вложить свои силы и время в общее дело", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба администрации города.

Отметим, губернатор Беглов и председатель городского парламента приняли участие в субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище. По словам главы города, в этом году, объявленном президентом Годом Защитника Отечества, особое внимание чиновники решили уделить мемориальным памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

Ранее петербургские муниципалы записали несколько видеороликов с призывом выйти на субботник.

Константин Леньков / Фото Смольный