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Новости 17:48

Беглов пригласил в Петербург врачей из Красноярского края

фото ЗакС политика Беглов пригласил в Петербург врачей из Красноярского края

В субботу, 26 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Чиновники обсудили сотрудничество между регионами в торговле, машиностроении, здравоохранении, образования и других областях.

"Наш безусловный приоритет – здравоохранение. Предлагаю наладить взаимодействие медицинских специалистов по совершенствованию организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи населению. Готовы принимать ваших врачей для прохождения стажировок и курсов повышения квалификации", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Также Беглов и Котюков обсудили технику для газовой, металлургической и нефтедобывающей промышленности, компьютерную инженерию и цифровизацию, в частности, систему "Безопасный город" 

Отметим, вечером 26 апреля губернаторы посетили стадион "Петровский", где проходил финал Суперкубка России по регби. Играли "Енисей-СТМ" из Красноярского края и "Стрела-Ак Барс" из Республики Татарстан. Красноярская команда проиграла. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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