Беглов пригласил в Петербург врачей из Красноярского края

В субботу, 26 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Чиновники обсудили сотрудничество между регионами в торговле, машиностроении, здравоохранении, образования и других областях.

"Наш безусловный приоритет – здравоохранение. Предлагаю наладить взаимодействие медицинских специалистов по совершенствованию организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи населению. Готовы принимать ваших врачей для прохождения стажировок и курсов повышения квалификации", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Также Беглов и Котюков обсудили технику для газовой, металлургической и нефтедобывающей промышленности, компьютерную инженерию и цифровизацию, в частности, систему "Безопасный город"

Отметим, вечером 26 апреля губернаторы посетили стадион "Петровский", где проходил финал Суперкубка России по регби. Играли "Енисей-СТМ" из Красноярского края и "Стрела-Ак Барс" из Республики Татарстан. Красноярская команда проиграла.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру