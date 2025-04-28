Два беспилотника сбили над территорией Ленобласти

Над территорией Ленинградской области были сбиты два БПЛА, сообщил 28 апреля губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Беспилотники были уничтожены над Киришским и Волховским районами.

"Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 07:30 до 08:30 утра.

Также с 07:25 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково. Их сняли в 09:30, на запасные аэродромы были вынуждены уйти 17 самолетов. Судя по данным онлайн-табло Пулково, за время действия ограничений были отменены три рейса в Москву, а также задержаны более 20 рейсов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру