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Новости 10:58

Два беспилотника сбили над территорией Ленобласти

фото ЗакС политика Два беспилотника сбили над территорией Ленобласти

Над территорией Ленинградской области были сбиты два БПЛА, сообщил 28 апреля губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Беспилотники были уничтожены над Киришским и Волховским районами.

"Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 2 БПЛА — над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военных за слаженную работу", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 07:30 до 08:30 утра. 

Также с 07:25 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково. Их сняли в 09:30, на запасные аэродромы были вынуждены уйти 17 самолетов. Судя по данным онлайн-табло Пулково, за время действия ограничений были отменены три рейса в Москву, а также задержаны более 20 рейсов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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