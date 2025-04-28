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Новости 17:53

Скончалась сотрудница комитета по печати Марина Рогальская

фото ЗакС политика Скончалась сотрудница комитета по печати Марина Рогальская

В комитете по печати Петербурга 28 апреля сообщили о смерти начальника отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности Марины Рогальской, которая проработала в отрасли чуть менее 16 лет. Работники ведомства выразили соболезнования родным и близким коллеги.

"Глубоко скорбим в связи с утратой нашей коллеги. Нам будет не хватать ее энергии, опыта, таланта человеческого общения. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в сообщении комитета.

Как отмечают коллеги, Рогальская принимала участие в организации таких проектов как Санкт-Петербургский Международный книжный салон, Книжные аллеи и "Моя первая библиотека".

Причины смерти не уточняются. Информацию о прощании можно будет узнать позднее в комитете по печати.

Константин Леньков / Фото: Комитет по печати


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