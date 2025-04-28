Сотня юнармейцев поздравила депутата Барышникова с днем рождения

Сегодня, 28 апреля, депутат Законодательного собрания Петербурга, представитель городского парламента в правительстве города Михаил Барышников отмечает свой 71-й день рождения. По этому поводу видеопоздравление решили записать подростки из движения "Юнармия". Запись парламентарий опубликовал в своем telegram-канале.

На видео с поздравлением к Барышникову обратился первый заместитель начальника штаба городского отделения "Юнармии" Владимир Кузьмин, стоя на фоне сотни юнармейцев. Как он пояснил, видеозапись сделана сразу после построения в рамках подготовки к параду.

"Хотят вас поздравить, Михаил Иванович, с днем рождения, пожелать счастья, здравия. И наше вам троекратное "Ура", - объявил Кузьмин, после чего ребята выполнили команду и начали аплодировать.

Отметим, утром Барышников обратился к своим подписчикам с коротким пожеланием: "Впереди — новые горизонты, смелые мечты и грандиозные планы! Вместе мы — команда, мы — настоящая сила! Пусть новый день приносит радость, вдохновение и удачу, каждому читающему этот пост".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру