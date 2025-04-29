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Новости 15:01

Педиатрический университет из-за прошлогоднего дела о взятках посетили силовики

фото ЗакС политика Педиатрический университет из-за прошлогоднего дела о взятках посетили силовики

Сотрудники правоохранительных органов 29 апреля проводят следственные мероприятия в петербургском Педиатрическом университете, сообщила "Фонтанка.ру".  Как рассказали изданию в самом вузе, визит силовиков связан с прошлогодним делом о взятках в отношении бывшей сотрудницы кафедры анатомии. 

"Руководство вуза в курсе того, что делается. Мы сами заинтересованы в очистке наших рядов от недобросовестных людей, которые своими действиями порочат учреждение. Самое главное, что это никак не влияет на текущую работу вуза", - заявил представитель университета. 

Напомним, в ноябре 2024 года Выборгский районный суд Петербурга признал  доцента кафедры анатомии человека СПбГПМУ Ольгу Смирнову виновной в служебном подлоге и получении взяток. По версии следствия, сотрудница вуза могла проставлять зачеты за вознаграждение. Суд приговорил ее к штрафу в 650 тысяч рублей и запрету на педагогическую деятельность на 3,5 года. 

фото ЗАКС.Ру


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