Репетиция Парада Победы изменит маршруты петербургского транспорта

Работа общественного транспорта в Петербурге претерпит изменения в связи с репетициями парада, посвященного 80-летию Победы, сообщила 29 апреля пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, 30 апреля и 3 мая в период с 14:00 до 18:30 будет полностью закрыто движение транспорта по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, на протяжении всего Дворцового проезда и по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

В связи с перекрытиями изменят свои маршруты автобусы № 2, № 3, №7, № 10, № 22, № 24, № 27 и № 191. Они будут сворачивать с Невского проспекта на Садовую улицу, далее – в зависимости от конечной точки маршрута.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Изменения коснутся также троллейбусов № 1, № 7, №10, № 11, и № 17. Они будут объезжать перекрытия по Малой Морской улице.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру