Путин и Лукашенко провели встречу в Волгограде

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко в Волгограде, сообщила 29 апреля пресс-служба Кремля. Главы двух стран также приняли участие в форуме Союзного государства "Великое наследие — общее будущее".

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Белом зале здания администрации Волгоградской области. В их рамках главы государств обсуждали вопросы развития отношений и союзничества между Россией и Беларусью.

Для начала, в рамках разговора президенты затронули вопросы экономическое сотрудничество. В частности, Путин отметил, что только в сфере торгово-экономических связей двух стран торговый оборот превышает 50 млрд долларов.

Далее во время беседы российский президент заявил о готовности заложить в стране совместно с белорусскими специалистами авиазавод, включая лабораторию по беспилотникам. Президент России также подчеркнул, что и Россия, и Беларусь смогли частично сохранить авиационную промышленность СССР, а между странами уже есть договоренности по авиастроению.

Обсудили главы государств и георгиевскую ленту. Лукашенко упомянул, что в Беларуси проходит шествие "Беларусь помнит", являющееся аналогом российского "Бессмертного полка". Однако там вместо георгиевской ленты используется красно-зеленая. Лукашенко подчеркнул, что георгиевская ленточка в Беларуси не запрещена, однако ее историю президент Беларуси назвал "своеобразной". В ответ на это Путин подчеркнул, что символы могут быть разными, но важнее – то, что за ними стоит.

"А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее", - заключил президент России.

До проведения личной встречи Путин и Лукашенко вместе посетили комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, где почтили память защитников города, возложив венки к Вечному огню в зале Воинской славы и к могиле маршала Чуйкова. После этого президенты обеих стран приняли участие в пленарном заседании форума "Великое наследие - общее будущее".

фото: сайт Кремля