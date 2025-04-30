Петербургские депутаты единогласно поддержали законопроект о "наливайках"

На заседании Законодательного собрания Петербурга 30 апреля начали обсуждать проект о регулировании деятельности так называемых "наливаек", заведениях в многоквартирных домах, где по ночам можно приобрести алкоголь навынос. Депутаты предлагают запретить продажу спиртного в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, с 22:00 до 11:00, оставив такую возможность только для ресторанов. Для ресторанов также предложен ряд критериев.

Возможность подавать алкоголь в ночное время останется у заведений, у которых есть зал площадью не менее 50 кв.м., отдельный вход в заведение с фасада дома, два туалета для сотрудников и посетителей, отдельная зона для приготовления блюд и не менее пяти человек в штате. Инициатива обсуждалась почти год. У регионов появилась возможность разрабатывать собственные меры для регулирования работы таких точек после корректировки федерального законодательства.

Представлял инициативу депутат Денис Четырбок. По его словам, большинство предложений, полученных от горожан, были положительными. За время подготовки к законопроекту на площадке городского парламента прошло несколько встреч, в которых принимали участие депутаты, чиновники, а также представители бизнеса и силовых ведомств. Под критерии будущего законопроекта могут попасть порядка 3,6 тысяч заведений, которые имеют соответствующую лицензию. Четырбок отметил, что посчитать точки продажи пива на разлив не получится - им специальные документы для ведения бизнеса не нужны.

Большинство депутатов высказались в поддержку инициативы, подчеркивая общественную опасность от "наливаек", возле которых собирается специфический контингент. Однако некоторые парламентарии опасаются, что инициатива может навредить существующим барам в историческом центре Петербурга. Все 50 депутатов поддержали законопроект в первом чтении. Предложения ко второму чтению будут собирать до 14 мая.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру