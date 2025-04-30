Депутаты ЗакСа ушли на майские

Петербургский парламент в преддверии майских праздников решил сделать перерыв в пленарных заседаниях. Очередная встреча должна была пройти в следующую среду, которая выпадает на 7 мая. Официально этот день не объявлен ни выходным, ни сокращенным. Депутаты снова встретятся 14 мая.

В 2024 году парламентарии отдыхали почти три недели во время майских праздников, с 24 апреля по 15 мая. В этот раз перерыв между заседаниями составит лишь две недели.

Напомним, согласно производственному календарю на 2025 год выходные дни в России продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру