Петербургская ЛДПР отметила Первомай

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В петербургским штабе ЛДПР прошел первомайский митинг. На праздник пришли представители партийного руководства, лидер фракции в городском парламенте Павел Иткин, а также муниципальные депутаты Евгений Ененков, Александр Устименко и Мария Гущина. Ещё среди гостей мероприятия оказались участники специальной военной операции, военкоры, представители районных отделений и партийная молодежь, которая на протяжении всего праздника размахивала флагами с символикой ЛДПР.

Выступления партийцев со сцены чередовались с музыкальными номерами. В своих приветственной речи депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков отметил роль трудящихся в развитии государства, а также напомнил о партийной инициативе по ужесточению миграционного законодательства.

— Призываем власти отдавать рабочие места, вакансии нашим жителям, а не мигрантам. Когда наши люди сидят без работы, а мигранты занимают наши места - ЛДПР выступает категорически против, — заявил Ененков.

Также выступающие поднимали тему спецоперации, вопросы геополитики (и персонально упомянули руководителей США за последние 16 лет), роста цен, а также пообещали показать высокий результат на выборах 2026 года. Кстати, партийное собрание также посетил заместитель комитета Смольного по молодёжной политике Иван Есипов, которому различные политические Telegram-каналы прочат выдвижение на предстоящих выборах. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру чиновник рассказал, что в целом допускает свое выдвижение в 2026 году, однако никаких конкретных соображений на этот счет ни у партии, ни у него самого на сегодняшний день нет.

Первомайские шествия прекратили проводить на Невском проспекте с начала пандемии коронавируса, поэтому партиям приходится придумывать другие варианты для своих мероприятий. Формат "домашних" митингов-концертов ЛДПР регулярно использует для своих мероприятий уже несколько лет. Глава городского отделения партии Павел Иткин предположил в беседе с ЗАКС.Ру, что Первомай в его привычном виде рано или поздно вернется в Северную столицу.

— Я помню наши шествия, когда мы на сигвеях ехали по пустому Невскому, прекрасная погода, безусловно, по этим историям я скучаю. В общем и целом - все будет, все вернется. Сейчас не очень просто может быть обеспечивать нужный уровень безопасности, а это то, за что власть в первую очередь отвечает. Но мы все равно собираемся [в партийном штабе], все желающие могут к нам прийти, — сказал Иткин.

Перед окончанием мероприятия для гостей исполнили песни "Катюша" и "Небо славян". Ещё для собравшихся работала полевая кухня.













текст и фото: Константин Леньков