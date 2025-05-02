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Новости 10:46

Беглов поздравил петербуржцев с Днем ветерана труда

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем ветерана труда

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня ветерана труда, который отмечается 2 мая. Глава города отметил вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне. Беглов пожелал обладателям звания здоровья, благополучия и успехов. Текст обращения опубликован на сайте Смольного. 

"Сегодня в нашем городе проживают Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, несколько сотен тысяч петербуржцев носят почетное звание "Ветеран труда". Эти люди – наша гордость. Они были примером для своих товарищей, а сегодня стали примером для молодого поколения", - говорится в обращении. 

Также по случаю Дня ветерана труда к горожанам обратился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он отметил, что в Петербурге проживает более миллиона человек, удостоенных звания "Ветеран труда". Трудящихся на заводах и верфях он назвал настоящими патриотами. 

День ветеранов труда отмечается в Северной столице с 2019 года. Петербург стал первым регионом в стране, где эта дата была закреплена на официальном уровне. Инициатива о внесении Дня ветерана труда в городской закон о праздниках и памятных датах была подготовлена депутатами Заксобрания из фракции "Единая Россия". 

Фото: ЗАКС.Ру


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