Беглов поздравил петербуржцев с Днем ветерана труда

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня ветерана труда, который отмечается 2 мая. Глава города отметил вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне. Беглов пожелал обладателям звания здоровья, благополучия и успехов. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

"Сегодня в нашем городе проживают Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, несколько сотен тысяч петербуржцев носят почетное звание "Ветеран труда". Эти люди – наша гордость. Они были примером для своих товарищей, а сегодня стали примером для молодого поколения", - говорится в обращении.

Также по случаю Дня ветерана труда к горожанам обратился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он отметил, что в Петербурге проживает более миллиона человек, удостоенных звания "Ветеран труда". Трудящихся на заводах и верфях он назвал настоящими патриотами.

День ветеранов труда отмечается в Северной столице с 2019 года. Петербург стал первым регионом в стране, где эта дата была закреплена на официальном уровне. Инициатива о внесении Дня ветерана труда в городской закон о праздниках и памятных датах была подготовлена депутатами Заксобрания из фракции "Единая Россия".

Фото: ЗАКС.Ру