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Новости 11:54

Неизвестные осквернили мемориал "Ополченцы" на юге Петербурга

фото ЗакС политика Неизвестные осквернили мемориал "Ополченцы" на юге Петербурга

Полиция разыскивает неизвестных, которые осквернили мемориал "Ополченцы" в Пушкинском районе Петербурга. На памятнике появились "злые слова о президенте", сообщается издание "Фонтанка". Надпись обнаружил утром 1 мая сотрудник районной администрации во время обхода памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас надпись закрашена. 

По информации телеканала 78, силовики возбудили уголовное дело по статье о вандализме. 

Мемориал в память обороны города во время Великой Отечественной войны "Ополченцы" входит в комплекс памятников "Зеленый пояс Славы Ленинграда". Он был возведен в 1966 году. Монумент входит в перечень объектов культурного наследия. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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