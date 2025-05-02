Неизвестные осквернили мемориал "Ополченцы" на юге Петербурга

Полиция разыскивает неизвестных, которые осквернили мемориал "Ополченцы" в Пушкинском районе Петербурга. На памятнике появились "злые слова о президенте", сообщается издание "Фонтанка". Надпись обнаружил утром 1 мая сотрудник районной администрации во время обхода памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас надпись закрашена.

По информации телеканала 78, силовики возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Мемориал в память обороны города во время Великой Отечественной войны "Ополченцы" входит в комплекс памятников "Зеленый пояс Славы Ленинграда". Он был возведен в 1966 году. Монумент входит в перечень объектов культурного наследия.

Константин Леньков / Фото: Смольный