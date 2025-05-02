Члены МГЕР принесли цветы к бывшему зданию дипмиссии Украины в Петербурге

Свыше 1,5 тысячи активистов из движения "Молодая Гвардия Единой России" 2 мая принесли цветы к бывшему зданию консульства Украины в память о погибших в Одесском доме профсоюзов в мае 2014 года. Они прошли колонной по Одесской улице к небольшому скверу на Тульской улице, где неподалеку располагается бывшее здание дипмиссии. Консульство прекратило работу в марте 2022 года.

"Сегодня в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи молодогвардейцев и активистов "Волонтерской Роты" пришли к зданию генерального консульства Украины, чтобы почтить память людей, невинно убитых в Одесском доме профсоюзов. Это бесчеловечное преступление не имеет срока давности. Мы никогда его не забудем и не простим", - цитирует пресс-служба МГЕР слова главы петербургского отделения Александра Амелина.

Ранее в этот день к горожанам по случаю 11-летия тех событий обратился губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

В 2014 году в этот день в Одессе произошли столкновения сторонников и противников евромайдана. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Константин Леньков / Кадр из видео МГЕР