На субботу в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В администрации Петербурга со ссылкой на данные Росгидрометцентра предупредили о ухудшении погодных условий. Из-за грозы и сильного ветра 2 и 3 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В Смольном призывают горожан и автомобилистов проявлять особую осторожность на период потенциально опасной погоды.

В частности, с 21:00 2 мая до 21:00 3 мая усиление ветра может достигать 15-18 метров в секунду. С 12:00 по 21:00 3 мая местами ожидается гроза.

Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшие дни в Северной столице снова похолодает, температура не поднимется выше 10 градусов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру