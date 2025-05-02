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Новости 2 мая, 22:34

Беглов с Пушилиным открыли монумент "Мариуполь – город воинской славы" в ДНР

фото ЗакС политика Беглов с Пушилиным открыли монумент "Мариуполь – город воинской славы" в ДНР

В Мариуполе 2 мая состоялось торжественное открытие монумента "Мариуполь – город воинской славы", на котором присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава ДНР Денис Пушилин и врио руководителя городской администрации Олег Моргун. Стела из бронзы высотой 17,5 метров бела подарена Петербургом городу-побратиму. 

"Для Петербурга долг чести помогать городу-побратиму. Этот монумент – знак того, что Россия помнит и чтит подвиг Мариуполя в годы Великой Отечественной войны, подвиг воинов Красной Армии, освободивших город в 1943 году, подпольщиков, жителей города и символ борьбы Мариуполя с националистами в 21 веке", - цитирует слова губернатора Беглова пресс-служба Смольного. 

Монумент установили на площади Машиностроителей, по периметру стелы расположены четыре тумбы с барельефами, на которых изобразили ключевые даты в истории города: строительство железной дороги, открытие торгового порта, освобождение от немецко-фашистских захватчиков, а также события 2014 и 2022 годов.  

Также губернатор Беглов во время своего визита в город-побратим посетил несколько объектов, на которых работают строители из Северной столицы. В частности, чиновники посетили здание будущего кинотеатра, центр санитарно-медицинской помощи, филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда – музей А.А. Жданова, а также здание Драматического театра.

 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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