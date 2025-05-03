Скончался экс-руководитель Института мозга Святослав Медведев

В 75-летнем возрасте умер академик Российской академии наук, бывший глава Института мозга человека РАН Святослав Медведев. Свои соболезнования в связи с кончиной выразил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в администрации города вечером 2 мая.

"Петербург и отечественная наука понесли тяжелую утрату. На 76-м году жизни ушел из жизни академик Российской академии наук Святослав Всеволодович Медведев. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что профессиональное становление Медведева проходило в Петербурге. Продолжив дело своей матери, академика Натальи Бехтеревой, он стал одним из самых значимых специалистом в области изучения мозга и памяти. С 1991 по 2017 год Медведев возглавлял Институт мозга человека Российской академии наук.

Медведев подготовил восемь кандидатов наук, стал автором порядка 450 научных публикаций, а также является соавтором двух патентов.

Константин Леньков / Фото: РАН