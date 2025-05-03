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Силовики задержали подозреваемого в поджоге квартиры, в которой жил Оксимирон*

фото ЗакС политика Силовики задержали подозреваемого в поджоге квартиры, в которой жил Оксимирон*

Сотрудники полиции утром 2 мая задержали 20-летний петербуржец, который подозревается в поджоге двери квартиры в доме на Социалистической улице, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о поджоге (ст. 167 УК). 

По информации издания "Фонтанка" в квартире по этому адресу некоторое время жил рэпер Мирон Федоров*, известный как Оксимирон*. В полиции сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы обратился 33-летний предприниматель. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. В МВД заявили, что задержанный выполнял некий заказ. 

"Задержан 20-летний петербуржец, проживающий в доме 10 на улице Сантьяго-Де-Куба, который исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение 500 долларов США совершил поджог двери квартиры 23 дома 24 по Социалистической улице", - говорится в сообщении МВД.

На опубликованном силовиками видео задержанный уточняет, что не получил денег от заказчика. Вину он признал. 

*Мирон Федоров внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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